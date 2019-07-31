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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сампдория» продана за 140 миллионов евро

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Сампдория» сменил владельца, об этом сообщил теперь уже бывший хозяин клуба Массимо Ферреро.

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Источник: AP 2019

«Я продал “Сампдорию” за 140 миллионов евро», — сказал Ферреро, которого цитирует Football Italia со ссылкой на газету Il Secolo XIX.

По данным СМИ, клуб продан консорциуму во главе с бывшим игроком «Сампдории» и сборной Италии Джанлукой Виалли.

Прошлый сезон «Сампдория» завершила на 9-м месте турнирной таблицы серии А.

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