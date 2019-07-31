«Сампдория» продана за 140 миллионов евро
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Сампдория» сменил владельца, об этом сообщил теперь уже бывший хозяин клуба Массимо Ферреро.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Сампдория» сменил владельца, об этом сообщил теперь уже бывший хозяин клуба Массимо Ферреро.
«Я продал “Сампдорию” за 140 миллионов евро», — сказал Ферреро, которого цитирует Football Italia со ссылкой на газету Il Secolo XIX.
По данным СМИ, клуб продан консорциуму во главе с бывшим игроком «Сампдории» и сборной Италии Джанлукой Виалли.
Прошлый сезон «Сампдория» завершила на 9-м месте турнирной таблицы серии А.