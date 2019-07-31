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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист Кевин-Принс Боатенг перешел в «Фиорентину»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг перешел из «Сассуоло» в «Фиорентину», сообщается на сайте футбольного клуба из Флоренции.

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Источник: AP 2019

Подробности трансфера 32-летнего игрока не уточняются.

Боатенг начинал прошлый сезон в «Сассуоло», а в январе на правах аренды перешел в «Барселону». В итальянском клубе он сыграл 15 матчей и забил пять мячей, в составе испанской команды провел четыре встречи.

Ранее Боатенг выступал за «Айнтрахт» (Франкфурт), «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Боруссию» (Дортмунд) и «Герту».

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