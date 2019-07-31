Футболист Кевин-Принс Боатенг перешел в «Фиорентину»
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ганский полузащитник
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ганский полузащитник
Подробности трансфера 32-летнего игрока не уточняются.
Боатенг начинал прошлый сезон в «Сассуоло», а в январе на правах аренды перешел в «Барселону». В итальянском клубе он сыграл 15 матчей и забил пять мячей, в составе испанской команды провел четыре встречи.
Ранее Боатенг выступал за «Айнтрахт» (Франкфурт), «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Боруссию» (Дортмунд) и «Герту».