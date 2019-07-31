Объявлен список номинантов на премию лучшего игрока года среди женщин по версии ФИФА

Всего в шорт-лист вошли 12 футболисток. На звание претендуют англичанки Люси Бронз и Эллен Уайт, американки Джули Эртц, Роуз Лавель, Алекс Морган и Меган Рапино, норвежки Каролин Хансен и Ада Хегерберг, француженки Амандин Анри и Венди Ренар, австралийка Саманта Керр и голландка Вивианн Мидема. При составлении списка кандидатов учитывались результаты спортсменок в период с 25 мая 2018 по 7 июля 2019 года.