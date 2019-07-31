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16:37 (мск), источник: ТАСС

Объявлен список номинантов на премию лучшего игрока года среди женщин по версии ФИФА

ТАСС, 31 июля. Международная федерация футбола объявила список претенденток на звание лучшего игрока года по версии организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФИФА.

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Источник: Reuters

Всего в шорт-лист вошли 12 футболисток. На звание претендуют англичанки Люси Бронз и Эллен Уайт, американки Джули Эртц, Роуз Лавель, Алекс Морган и Меган Рапино, норвежки Каролин Хансен и Ада Хегерберг, француженки Амандин Анри и Венди Ренар, австралийка Саманта Керр и голландка Вивианн Мидема. При составлении списка кандидатов учитывались результаты спортсменок в период с 25 мая 2018 по 7 июля 2019 года.

Чемпионками мира 2019 года стали представительницы США. Серебряными призерами турнира стали голландки, бронзовыми — шведки.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.

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