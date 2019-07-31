Объявлен список номинантов на премию лучшего игрока года среди женщин по версии ФИФА
ТАСС, 31 июля. Международная федерация футбола объявила список претенденток на звание лучшего игрока года по версии организации. Об этом в среду сообщила
ТАСС, 31 июля. Международная федерация футбола объявила список претенденток на звание лучшего игрока года по версии организации. Об этом в среду сообщила
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Чемпионками мира 2019 года стали представительницы США. Серебряными призерами турнира стали голландки, бронзовыми — шведки.
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.