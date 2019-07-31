CAS отменил решение о переигровке ответного финального матча ЛЧ CAF

Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1.

Ответная встреча состоялась 31 мая в Радесе. При счете 1:0 в пользу «Эсперанса» «Видад» забил гол, который не был засчитан. Из-за неработающей системы видеопомощи арбитрам (VAR) спорный момент не был пересмотрен арбитрами. Игроки и тренеры «Видада» в знак протеста ушли в раздевалку. После 1,5 часовой паузы матч не был возобновлен, а судья присудил победу тунисской команде.

Впоследствии CAF объявила, что ответная встреча будет переиграна, оба клуба подали апелляции в CAS.

В решении CAS, которое размещено на сайте суда, говорится, что вынесение вердикта о переигровке не входило в юрисдикцию исполкома CAF, решение отменено. Отмечается, что решать вопрос о том, будет ли переигран матч, предстоит компетентным органам CAF, однако другие подробности не уточняются.