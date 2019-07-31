Ван Дейк, Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Источник: AP 2019

28-летний ван Дейк может стать первым защитником с 2006 года, получившим звание лучшего игрока года по версии ФИФА, после итальянца Фабио Каннаваро, который впоследствии выиграл и Золотой мяч — 2006. В прошедшем сезоне голландец выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля», также он получил звание игрока года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации.

В сезоне-2018/19 Месси в десятый раз стал чемпионом Испании в составе «Барселоны». Во всех соревнованиях 32-летний аргентинец провел за команду 50 матчей, забив 51 мяч и сделав 22 голевые передачи. 34-летний Роналду провел за итальянский «Ювентус» 43 матча, в которых отметился 28 голами и 10 результативными передачами, завоевав титул чемпиона страны.

Среди других претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА фигурируют бывшие партнеры по голландскому «Аяксу» 19-летний защитник Маттейс де Лигт (ныне — «Ювентус») и 22-летний полузащитник Фрэнки де Йонг (ныне — «Барселона»), выступающие за сборную Нидерландов. «Аякс» выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. Партнеры по «Ливерпулю» 27-летний египтянин Мохамед Салах и 27-летний сенегалец Садио Мане, выигравшие Лигу чемпионов и выступавшие на Кубке африканских наций, также являются претендентами на звание лучшего игрока сезона.

Также за звание будут бороться 20-летний француз Килиан Мбаппе из ПСЖ, который помог клубу выиграть чемпионат страны, и новичок испанского «Реала» 28-летний бельгиец Эден Азар, выигравший Лигу Европы в составе английского «Челси».