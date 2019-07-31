Неадекватный трансферный рынок мешает топ-клубам продавать игроков

Источник: AP 2019

Если сравнить это трансферное лето с любым другим, бросается в глаза одна важная особенность. В составах больших клубов скопилось какое-то невероятное количество дорогих, классных и ненужных футболистов. Которых некуда девать.



Проблема ликвидности активов в футболе существовала и раньше, но в совершенно другом объёме. Когда от Марио Балотелли пытался отделаться «Ливерпуль», от Антонио Кассано — любой клуб Антонио Кассано, проблема выглядела редкой, если не исключительной. И главное проблема обычно была в самом игроке. Сейчас она в трансферной системе. И из единичных случаев разрослась до эпидемии.

Сильные игроки, от которых клубы не могут избавиться

Проблемы с продажей неплохих футболистов испытывают почти все. «Арсенал» не может продать Месута Озила и Шкодрана Мустафи. Трансферный бюджет клуба зависит от их продаж, до закрытия трансферного окна в Англии осталось восемь дней, покупателей нет. «Арсенал» рискует остаться с центром защиты Мустафи — Папастотопулос и с Озилом в роли единственного атакующего полузащитника.

При этом Озил не только чемпион мира, который и на клубном уровне выиграл почти всё. Это ещё и один из лучших распасовщиков АПЛ за последние шесть лет. За исключением сезона-2018/19 он с момента приезда в «Арсенал» постоянно оказывался в тройке лучших в Англии по количеству голевых пасов. Его игровые качества не подошли Эмери, продажа логична — но никто не готов платить.

Примерно то же можно сказать про других. В «Манчестер Сити» никому не нужен Данило. Ладно, он недостаточно хорош для лучшей команды Англии, но он достаточно хорош для команды попроще. Алексис Санчес вообще пример для учебников. Кубок Америки показал, что чилиец, оказывается, в порядке. А ведь судя по матчам за «Манчестер Юнайтед» он чуть ли не ходить разучился. Да и 125 центральных защитников «МЮ», которые не отвечают целям клуба, могли бы усилить половину команд за пределами топ-6 в Англии и много кого в других странах.

За пределами Англии суперклубы тоже страдают. «Реал» и Гарет Бэйл — конфликт на 50 млн евро зарплаты и ещё 50 млн налогов, растянутых на три года. В какой-то момент руководство было готово отпустить Бэйла в Китай даже бесплатно: передумало в последний момент. «Барселона» без особой надежды ищет покупателей на Филиппе Коутиньо: предлагает его «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» в обмен на Неймара. Пока никто не соглашается.

В «Ювентусе» можно составить неплохую команду из ненужных Маурицио Сарри игроков. В ней Гонсало Игуаин, Мойзе Кин, Блез Матюиди, Сами Хедира, Марио Манджукич и, судя по последним новостям, даже Пауло Дибала. Но трансферное окно открыто уже месяц, а самая дорогая продажа «Ювентуса» — по-прежнему 29 млн евро от «Ромы» за Леонардо Спинаццолу. Ненужные звёзды на месте. Даже куда более скромный в финансовом плане «Интер» и тот не может отделаться от статусных игроков.

Иван Перишич, Раджа Найнгголан и Мауро Икарди не входят в планы руководства и даже не всегда тренируются с командой — но никуда не уходят.

Кто виноват

Перечисленных футболистов Transfermarkt суммарно оценивает более чем в 600 млн евро. В этом первая проблема.



Рынок раздут. Это не новость, как не новость и то, что самые богатые клубы достаточно богаты, чтобы не обращать на это внимания. «Реал», «МЮ», «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус» — клубов, которые ворчат, но мирятся с текущей ситуацией, хватает. Даже «Бавария» в перерывах между пафосными заявлениями о том, что футбол сошёл с ума и что клуб «не будет в этом участвовать», тратит 80 млн евро на центрального защитника. Богатые клубы слишком богаты.



Но готовность тратить много не означает готовность тратить глупо. И тут-то выясняется, что разрыв между суперклубами и всеми остальными слишком велик. Средний класс в футболе слишком отстал от сверхбогатых, чтобы подбирать ненужных игроков. Это ключевой момент, который меняет ситуацию.

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До сих пор разговоры о разрыве в доходах были, в общем-то, абстрактными идеями за всё хорошее и против всего плохого. Борьба за как бы справедливость велась даже чиновниками из УЕФА, но аккуратно, так, чтобы случайно не обидеть кого-то из по-настоящему важных клубов. Но сейчас сами большие клубы столкнулись с последствиями разрыва в доходах. Им стало некуда сбрасывать ненужные активы. Эти активы не только стоят десятки миллионов по стандартам сложившегося пузыря цен, но и дорого обходятся в эксплуатации. «МЮ» с налогами тратит на Санчеса 700 тыс. фунтов в неделю. 36 млн в год: статья расходов на игрока, который не нужен. И вот после месяца попыток его продать Сульшер меняет тональность и говорит, что Санчес может забить 20 голов за сезон и что на него рассчитывают.

На примере Санчеса легко заметить, что главный побочный эффект сложившейся системы не в пузыре трансферных цен, а в уровне зарплат. Пузырь зарплат труднее контролировать, он мало связан с ростом цен на трансферы (самые высокие зарплаты — у свободных агентов) и зависит разве что от прироста доходов, который в разных чемпионатах и даже в рамках одного чемпионата происходит нелинейно.

Что делать

Пример неудавшейся продажи Бэйла в Китай доказывает, что глубину проблемы пока недооценивают. Логика «он нам стоил 100 млн, заплатите хотя бы 50» ещё себя не изжила. Между тем во многих странах уже есть опыт решения одной экономической проблемы, который мог бы пригодиться в футболе. Механизм называется ПОПС. Или Политика отрицательных процентных ставок.



В Японии ещё в 2016 году Центральный банк начал выдавать банкам кредиты под отрицательную ставку. Начал платить за то, чтобы у него брали деньги. С тех пор подобная практика прижилась в других странах: Швейцарии, Нидерландах. Прямо сейчас такая возможность рассматривается и Федеральной резервной службой США — а значит, может стать мейнстримом.



ПОПС не является идеальным лекарством для кризиса ликвидности денег и принимается не от хорошей жизни. Фактически она поощряет неэффективные предприятия, поскольку даёт им преимущество перед самоокупающимися, теми, кто обходится без такого допинга. Но ради главной цели — куда-то девать обесценивающиеся деньги — на побочные эффекты закрыли глаза. Цинично и не совсем справедливо, но целые страны идут на это.

В футболе цена ошибки и тяжесть побочных эффектов несопоставимо ниже. Воспользоваться этим методом мешает инерция поведения на трансферном рынке, а не какая-то объективная причина. Логика «Хочешь продать мне Алексиса Санчеса? Заплати мне, и я соглашусь его подписать» имеет право на жизнь по двум причинам. Она снижает для клуба-покупателя риск: он теперь хотя бы не платит за право получить спорный актив. И она выгодна клубу-продавцу, если считать не доход от продажи игрока, а экономию на эксплуатации. 36 млн в год — неплохая экономия по любым стандартам.

До этого пока не дошло. Но первый шаг — аренда, при которой клуб-владелец игрока платит ему часть зарплаты, — уже сделан. В прошлом году «Ювентус» отдал Гонсало Игуаина в аренду в «Милан» и продолжал платить ему часть денег. Тоже экономия, но это не решило ситуацию в целом: Игуаин сейчас снова в «Ювентусе», клуб снова ищет, куда его девать.

Политика отрицательных трансферных ставок (назовём её ПОТС) вряд ли понадобится надолго. Скорее, она станет маркером неэффективности клубов, которые осуществляют ПОТС-продажи, и подстегнёт их к изменению зарплатной политики. Она станет ударом по агентам: никто не хочет платить за уход своего же игрока, поэтому, во избежание такого удара по престижу, на переговорах клубы будут изначально занимать более жёсткую позицию по зарплатам.