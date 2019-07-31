Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Чукарички
Мольде
02
Футбол. Еврокубки
20:45
Копенгаген
ТНС
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Марибор
32
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Црвена Звезда
21
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
20:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FA увеличила срок дисквалификации за расизм до шести матчей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) увеличила минимальную дисквалификацию за оскорбления на почве расизма до шести матчей в сезоне-2019/20, сообщает Би-би-си.

Наверх

По информации издания, увеличение срока отстранения вызвано из-за роста сообщений о неподобающем поведении на почве расизма до 43%. Помимо расистских высказываний дисквалификация будет накладываться за любую дискриминацию по признаку половой принадлежности, сексуальной ориентации, религиозных убеждений или из-за ограничений по здоровью.

Отмечается, что за эти нарушения желтые и красные карточки будут также показываться лицам, находящимся в технической зоне. Минимальная дисквалификация распространяется только на первое нарушение, последующие отстранения могут быть увеличены из-за отягчающих факторов.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Узнав, папа бросил трубку': история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
Шюррле перешел в «Спартак», Малком пройдет медосмотр в «Зените»
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
Месси и Роналду претендуют на звание лучшего игрока года
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
В Канаде возмущены номером российского новичка «Нью-Джерси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь