FA увеличила срок дисквалификации за расизм до шести матчей

По информации издания, увеличение срока отстранения вызвано из-за роста сообщений о неподобающем поведении на почве расизма до 43%. Помимо расистских высказываний дисквалификация будет накладываться за любую дискриминацию по признаку половой принадлежности, сексуальной ориентации, религиозных убеждений или из-за ограничений по здоровью.

Отмечается, что за эти нарушения желтые и красные карточки будут также показываться лицам, находящимся в технической зоне. Минимальная дисквалификация распространяется только на первое нарушение, последующие отстранения могут быть увеличены из-за отягчающих факторов.