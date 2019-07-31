FA увеличила срок дисквалификации за расизм до шести матчей
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) увеличила минимальную дисквалификацию за оскорбления на почве расизма до шести матчей в сезоне-2019/20, сообщает
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) увеличила минимальную дисквалификацию за оскорбления на почве расизма до шести матчей в сезоне-2019/20, сообщает
По информации издания, увеличение срока отстранения вызвано
Отмечается, что за эти нарушения желтые и красные карточки будут также показываться лицам, находящимся в технической зоне. Минимальная дисквалификация распространяется только на первое нарушение, последующие отстранения могут быть увеличены