Президент «Лилля» подтвердил, что «Арсенал» заплатит 80 миллионов евро за Пепе

Источник: AP 2019

— Переход будет оформлен за сумму в 80 миллионов евро, — цитирует президента Get French Football News. — Если бы мы продолжали переговоры, могли бы получить еще 5−6 предложений.

24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с «Лиллем» действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.