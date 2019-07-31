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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Лилля» подтвердил, что «Арсенал» заплатит 80 миллионов евро за Пепе

Президент «Лилля» Жерар Лопес подтвердил информацию о том, что нападающий команды перейдет в «Арсенал» за 80 миллионов евро.

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Источник: AP 2019

— Переход будет оформлен за сумму в 80 миллионов евро, — цитирует президента Get French Football News. — Если бы мы продолжали переговоры, могли бы получить еще 5−6 предложений.

24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с «Лиллем» действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

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