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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup, Бензема забил 3 гола

В матче за 3-е место предсезонного турнира Audi Cup мадридский «Реал» встречался с «Фенербахче».

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Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:3 в пользу испанского клуба.

Голами в составе мадридского «Реала» отметились защитник Хосе Игнасио Начо, а также нападающие Мариано и Карим Бензема, оформивший хет-трик в этой встрече. За «Фенербахче» забили полузащитники Набиль Дирар и Озан Туфан, а также форвард Гарри Родригес.

Таким образом, «Реал» занял итоговое 3-е место в турнире Audi Cup. В полуфинале соревнования мадридский клуб проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1, а «Фенербахче» потерпел поражение в матче с мюнхенской «Баварией» (1:6). Финальный матч «Тоттенхэм» — «Бавария» также состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

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