«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup, Бензема забил 3 гола

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:3 в пользу испанского клуба.

Голами в составе мадридского «Реала» отметились защитник Хосе Игнасио Начо, а также нападающие Мариано и Карим Бензема, оформивший хет-трик в этой встрече. За «Фенербахче» забили полузащитники Набиль Дирар и Озан Туфан, а также форвард Гарри Родригес.