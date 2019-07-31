Как футболисты становятся владельцами клубов. От Бекхэма до Комбаровых

Источник: AP 2019

Клуб «Андорра», владельцем которого является защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, переведён в Сегунду Б. Клуб в следующем сезоне должен занять место команды «Реус Депортиу», которая была исключена из-за финансовых проблем.

Вспомнили других коллег Жерара Пике, которые пошли этим путём.

Роналдо и «Вальядолид»

В 2018 году экс-форвард сборной Бразилии приобрёл контрольный пакет акций (51%) и занял пост президента клуба. Но громких обещаний Роналдо давать не стал, сказав лишь то, что у «Вальядолида» есть всё, чтобы достичь поставленных целей и закрепиться в Примере.

До прихода в «Вальядолид» футболист был одним из собственников американского клуба «Форт-Лодердейл Страйкерс», который прекратил своё существование.

Дэвид Бекхэм и «Интер Майами»

В 2007 году Бекхэм перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» и получил право покупки франшизы на создание футбольного клуба. После завершения карьеры Дэвид воспользовался возможностью получить франшизу на команду MLS за 25 миллионов долларов. Клуб футболиста дебютирует в главной футбольной лиге США уже в 2020 году. Несмотря на то, что полноценно клуб ещё не начал работу, Бекхэм не скрывает намерения дать возможность Роналду и Месси стать партнёрами по команде.

Паоло Мальдини и «Майами»

В 2015 году Паоло Мальдини вместе с итальянским бизнесменом Рикардо Сильвой выкупил франшизу на создание футбольного клуба «Майами». Помимо этого, экс-защитник занимает должность технического директора «Милана». В 2018 году Федерация футбола США отказала Североамериканской футбольной лиге в статусе лиги второго уровня после MLS. Розыгрыш этого чемпионата был прекращён, но планируется к возобновлению в 2020 году.

Дидье Дрогба и «Финикс Райзинг»

В 2017 году Дрогба на правах свободного агента перешёл в «Финикс Райзинг», сразу же став собственником части акций клуба. На данный момент «Финикс Райзинг» выступает во втором по рангу дивизионе США, однако собственники клуба хотят готовить клуб к заявке на участие в MLS. Помимо экс-форварда «Челси» совладельцами «Финикса» являются диджей Дипло, музыкант Пит Вентц и бейсболист Брэндон Маккарти.

Гари и Фил Невилл, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Ники Батт и «Солфорд Сити»

В марте 2014 года звёзды «Манчестер Юнайтед» вложились в полупрофессиональный футбольный клуб из рабочего района Манчестера. Спустя несколько месяцев легенды МЮ продали 50 процентов акций клуба сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму, владеющего «Валенсией», а себе оставили лишь по 10 процентов. С момента прихода в клуб новых собственников, «Солфорд Сити» сразу же перебрался из восьмой лиги в седьмую, затем в шестую, сейчас же команда играет в Национальной лиге — пятой по уровню в системе футбольных лиг Англии. Кроме того, Райан Гиггз в одном из интервью говорил, что целью собственников на ближайшие 15 лет является выход клуба в Чемпионшип.

Эден Азар и «Сан-Диего 1904»

Американский футбольный клуб был основан в 2017 году. Эден Азар купил акции в клубе вместе с такими футболистами, как Демба Ба, Йоан Кабай и Мусса Соу. Собственники планировали заявить свой клуб для участия в Североамериканской футбольной лиге, чего сделать не удалось. Владельцы экстренно попытались добиться включения клуба в USL, но не успели выполнить необходимые для этого требования. «Для меня огромная честь быть частью “Сан-Диего 1904” и я уверен, что этот город и его жители заслуживают того, чтобы у них был свой профессиональный клуб, который можно поддерживать и за который можно переживать каждую неделю», — заявляет Эден Азар.

Братья Комбаровы и ФК «Домодедово»