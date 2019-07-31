Ван Дейк vs Месси и Роналду. Подвинет ли голландец старых героев?

Источник: Спорт-Экспресс

ФИФА объявила номинантов на приз лучшему игроку 2019 года — The Best. Награды будут также вручены еще в трех категориях — лучшей футболистке и лучшим тренерам мужских и женских команд. Победителей объявят на церемонии, которая пройдет 23 сентября в Милане.

Лауреаты будут определяться путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков: удельный вес каждой группы составит 25%. Болельщики смогут сделать свой выбор на официальном сайте ФИФА до 19 августа.

Номинанты на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).

Френки де Йонг (Голландия, «Аякс"/"Барселона»).

Маттейс де Лигт (Голландия, «Аякс"/"Ювентус»).

Эден Азар (Бельгия, «Челси"/"Реал»).

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»).

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»).

Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»).

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»).

В списке — три футболиста «Ливерпуля», выигравшего Лигу чемпионов, два лидера восхитительного «Аякса», Азар, блиставший в «Челси» и имеющий в своем активе победу в Лиге Европы, лучший молодой игрок мира, наколотивший в чемпионате Франции 33 гола, ну и вечные Месси с Криштиану, куда же без них.

В год, когда нет чемпионата мира или Европы, — вполне логично, хотя в последние 10 лет эта логика и была выброшена на помойку. После того, как произошло разделение с France Football, и «Золотой мяч» теперь снова сам по себе, приз ФИФА вручается в середине сентября — то есть по факту речь идет о лучших не в календарном году, а в сезоне-2018/19.

Особняком тут стоит Кейн — все же решающие стадии Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проводил без него, а поставить едва вылечившегося форварда в стартовом составе в финале многие сочли ошибкой главного тренера «шпор» Маурисио Покеттино. Если так хотелось кого-то отметить из «Тоттенхэма», то куда более уместно выглядела кандидатура Кристиана Эриксена — датчанин был очень хорош.

Естественно, каждый вспомнит игрока, которого в этом списке лично ему не хватает. Мне, например, Алиссона. Бразильский вратарь провел выдающийся сезон. 22 пропущенных гола в 38 матчах АПЛ — невероятный показатель и заслуга не только ван Дейка. И не было бы никакой великой победы 7 мая, если бы не Алиссон — в том матче с «Барселоной» (4:0) он вытащил три-четыре сложнейших мяча. И Бразилия без него не взяла бы Кубок Америки. Но он вратарь — это его крест в плане личных наград. Неслучайно за более чем 60 лет «Золотой мяч» взял только Лев Яшин — и то в эпоху газет и слова, а не ТВ и Youtube. Хотя в свое время Джиджи Буффон или Мануэль Нойер были достойны этого не меньше, если не больше.

Но это вкусовщина. В целом, повторюсь, список выглядит вполне адекватно. Присутствие ван Дейка уже делает его таковым.

Ван Дейк заслуживает этот приз, равно как и «Золотой мяч». И лично я на сайте ФИФА отдал свой голос за него. Но… Роналду, Месси, Месси, Месси, Месси, Роналду, Роналду, Месси, Роналду, Роналду, Модрич — список триумфаторов с 2008 года. Что совместно с France Football, что раздельно, разницы никакой. Весли Снайдер, Хави, Андрес Иньеста, Франк Рибери, Нойер — все они были достойны награды, но остались ни с чем. По мне — так величайшая несправедливость.

Не будет ничего удивительного, если ван Дейк пополнит этот печальный список. Даже несмотря на то, что на дворе эпоха бесконечного видео и продвинутой статистики, когда любого можно рассмотреть, обсчитать и разобрать по косточкам — многие герои прошлого обрыдались бы и были развенчаны. Эпоха, когда за защитников, не сомневаясь, выкладывают по 60−70 миллионов евро, понимая их значимость для команды.

Но привычка — страшная сила. Как и сто с лишним миллионов подписчиков в Instagram — ресурс болельщицкого голосования у Криштиану огромен. А тренеры и капитаны, особенно из отдаленных уголков мира, в ответ по привычке назовут Месси — хотя вроде бы интернет и доступность информации добрались до самых до окраин. И обоснования найдутся — скудетто и 21 гол в серии А или 36 голов и очередной титул в чемпионате Испании.

Так что не удивляйтесь, если 23 сентября на сцену в красивом костюме и блестящих туфлях поднимется кто-то из этих двоих. И все вокруг сделают вид, что так и надо.

Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

Джамель Бельмади (сборная Алжира).

Дидье Дешам (сборная Франции).

Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Рикардо Гарека (сборная Перу).

Пеп Гвардьола («Манчестер Сити»).

Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

Фернанду Сантуш (сборная Португалии).

Эрик тен Хаг («Аякс»).

Тите (сборная Бразилии).