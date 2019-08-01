«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу «Челси».

В составе лондонского клуба голами отметились нападающий Миши Батшуайи, а также полузащитники Росс Баркли, Педро Родригес и Кристиан Пулишич, который оформил дубль. За «Ред Булл Зальцбург» голы забили защитник Жером Онген и нападающий Такуми Минамино, отправивший в ворота «Челси» два мяча.