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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».

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Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу «Челси».

В составе лондонского клуба голами отметились нападающий Миши Батшуайи, а также полузащитники Росс Баркли, Педро Родригес и Кристиан Пулишич, который оформил дубль. За «Ред Булл Зальцбург» голы забили защитник Жером Онген и нападающий Такуми Минамино, отправивший в ворота «Челси» два мяча.

Лондонский «Челси» занял 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра пройдёт в субботу, 3 августа.

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