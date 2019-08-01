Бензема принес «Реалу» первую победу, «Тоттенхэм» оставил «Баварию» без трофея

Игра без обороны

«Фенербахче» — «Реал» — 3:5 (2:2)

Голы: Мендеш Родригеш, 6 (1:0). Бензема, 12 (1:1). Бензема, 27 (1:2). Дирар, 34 (2:2). Бензема, 53 (2:3). Озан, 59 (3:3). Начо, 62 (3:4). Диас, 79 (3:5).

«Фенербахче»: Алтай Байиндыр, Рейес, Саглам (Исла, 57), Озан, Алпер Потук (Мехмет Экиджи, 74), Дирар (Абдулджебраил Акбулут, 74), Кадиоглу (Моузес, 57), Жаилсон (Сайядманеш, 82), Мендеш Родригеш (Тунч, 74), Крузе, Муричи (Фрай, 74).

«Реал»: Навас (Лунин, 46), Начо, Марселу (Гутьеррес, 61), Варан (де ла Фуэнте, 46), Одриосола (Карвахаль, 61), Вальверде (Кубо, 73), Иско (Сеоане, 73), Кроос (Модрич, 73), Азар (Васкес, 46), Бензема (Родригу, 61), Винисиус Жуниор (Диас, 61).

Предупреждения: де ла Фуэнте, 70. Модрич, 78. Сайядманеш, 89.

31 июля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Матчи за третье место в принципе сомнительное мероприятие. Тем более, когда речь идет о неофициальном турнире, да еще и на поле приходится выходить два дня подряд. Расслабленность в таких играх проскальзывает, а для «Реала» в межсезонье подобные моменты в порядке вещей. Поэтому никто не удивился, когда по ходу одной атаки Одриосола пропустил рывок Гарри Родригеша, не успевший накрыть его удар Марселу скорее помешал своему вратарю, да и Навас не выручил.

Легко представить, как негодовали поклонники «Королевского клуба», который в это межсезонье до среды выиграл только в серии пенальти у «Арсенала». Однако очередной конфуз задел самолюбием команды, и если «Тоттенхэму» накануне мадридцы ничем ответить не смогли, то здесь последовал двойной удар Бензема, причем оба гола француза стали заслугой Винисиуса Жуниора. В первом случае бразилец выдал передачу находившемуся напротив ворот бомбардиру. Во втором — заработал штрафной, выполняя который, Кроос навесил точно на голову Бензема.

Слабым местом в обороне «Фенербахче» оказался защитник мексиканской сборной Рейес. Впрочем, к перерыву счет 2:2 был как на табло «Алльянц Арены», так и в сомнительном рейтинге результативных ошибок. От Рейеса решил не отставать Одриосола, на фланге которого у «Реала» гулял сквозняк. Дирар восстановил равновесие, когда защитник пропустил пас в зону своей ответственности, а потом, пытаясь исправиться, поставил Наваса в тупик непредсказуемым рикошетом.

И все же «Реал» очень хотел одержать свою первую летнюю победу. Это было заметно и перед выходом команд на второй тайм, и уже на поле, где «канареек» надолго запирали в собственной штрафной. Хет-трик Бензема, который во второй раз забил со «второго этажа» при подаче Васкеса на дальнюю штангу, выглядел логичным развитием событий. Здорово включился в игру и сменивший француза после часа игры Мариано Диас. Как раз после хлесткого удара потенциального новичка «Монако» на добивании отличился неожиданно ставший автором победного гола Начо.

Видимо, защитник хотел исправиться за то, что никто из футболистов «Реала» не смог помешать Озану Туфану тремя минутами ранее прицельно выстрелить в верхний угол из-за штрафной. Лишь коснувшийся мяча Лунин спасти в этом моменте не смог, зато потом обил удар в упор. А еще одно добивание — уже в исполнении Диаса — помогло Зинедину Зидану наконец-то выиграть. Не факт, что давление на тренера, команду и пока не впечатляющего Азара спадет, однако перевести дух «сливочные» могут.

У Покеттино снова летний титул

«Бавария» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2 (0:1). Пенальти — 5:6

Голы: Ламела, 19 (0:1). Эриксен, 59 (0:2). Арп, 61 (1:2). Дэйвис, 81 (2:2).

Серия пенальти: Алдервейрелд — 0:1. Алаба — 0:1 (вратарь). Эриксен — 0:1 (вратарь). Тиагу Алькантара — 1:1. Кейн — 1:2. Мюллер — 2:2. Сон Хын Мин — 2:3. Ренату Санчеш — 3:3. Ролес — 3:4. Левандовски — 4:4. Скипп — 4:5. Сингх — 5:5. Танганга — 5:6. Боатенг — 5:6 (вратарь).

«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46), Павар, Зюле (Жилла, 46. Мюллер, 71), Кель (Коман, 71. Михалевич, 76), Толиссо (Ренату Санчеш, 60), Сингх, Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэйвис, Нолленбергер (Тиагу Алькантара, 60), Арп (Левандовски, 70).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис (Гассанига, 46), Фертонген (Фойт, 46. Марш, 77), Уокер-Питерс (Танганга, 46), Роуз (Уайт, 46), Санчес (Алдервейрелд, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Уинкс (Скипп, 46), Алли (Кейн, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Ламела (Эриксен, 46), Лукас Моура (Ролес, 70).

Предупреждение: Фойт, 72.

Судья: Хартманн (Германия).

31 июля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Если «Реал» и «Фенер» в первом матче вечера словно задались целью сыграть без обороны, то встреча хозяев турнира и финалиста Лиги чемпионов смотрелась, как официальная. О том, что это не так, напоминали только выбранные Нико Ковачем и Маурисио Покеттино составы. Дальше в экспериментах пошли мюнхенцы, и это было ожидаемо, так как уже в субботу «Баварию» ждет сражение за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией». Так стоит ли удивляться тому, что канадский вундеркинд Дэйвис, запомнившийся в МЛС яркой игрой в нападении, не совсем уютно чувствовал себя на фланге обороны, и в момент прострела Н’Куду прозевал рывок вылетевшего у него из-за спины Ламелы?

Баварская молодежь пыталась компенсировать нехватку опыта желанием. Местами получалось неплохо, и привычная структура игры просматривалась, но кроме перспективных подходов к перерыву отметить было нечего. Тем не менее, даже ожидания заполненных трибун не заставили Ковача отойти от своего плана. Игроки основной обоймы стали появляться на поле уже при счете 0:2. Ульрайх, остановив выход Сон Хын Мина один на один, спустя минуту не справился с ударом Эриксена.

И все же дышавшая на ладан интрига вернулась после образцовой атаки для футбольных учебников. Боатенг выдал потрясающую передачу к центральному кругу, и вернувшийся к привычной роли Дэйвис в касание переправил мяч убежавшему к воротам Арпу. «Алльянц Арена» мигом проснулась, и набиравший силу свист сменился привычной для Мюнхена атмосферой.