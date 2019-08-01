«Атлетико» разгромил сборную звезд MLS

Встреча, состоявшаяся в Орландо, завершилась со счетом 3:0, голы забили Маркос Льоренте (43-я минута), Жуан Феликс (85) и Диего Коста (90+3). В составе команды MLS в матче участвовали Нани, Уэйн Руни, Златан Ибрагимович, Бастиан Швайнштайгер.

«Матч звезд MLS» в нынешнем формате — сборная лиги против клуба из Европы — проводится с 2005 года. В прошлом году туринский «Ювентус» в Атланте обыграл команду MLS в серии пенальти.