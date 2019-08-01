Шотландский футбольный клуб одержал первую победу за 840 дней
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шотландский футбольный клуб «Форт-Уильям» прервал 73-матчевую безвыигрышную серию, продолжавшуюся 840 дней, сообщает
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шотландский футбольный клуб «Форт-Уильям» прервал 73-матчевую безвыигрышную серию, продолжавшуюся 840 дней, сообщает
Выступающий в пятом дивизионе шотландского футбола клуб в среду выиграл на своем поле у «Нэрн Каунти» со счетом 5:2 в матче Кубка Севера Шотландии.
«Какой великолепный вечер, просто потрясающе. Мы хотим поблагодарить всех, кто пришел на стадион, а также тех, кто праздновал с нами успех во всем мире. Ваша поддержка не останется незамеченной», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
В прошлом сезоне команда добилась двух ничьих и закончила чемпионат с показателем «-7» в графе очки и общей разницей забитых и пропущенных мячей «-221». С клуба были сняты очки за нарушение правил заявки игроков. Руководство «Форт-Уильям» платит игрокам в среднем 20 фунтов в неделю.