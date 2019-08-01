Шотландский футбольный клуб одержал первую победу за 840 дней

Источник: Twitter

Выступающий в пятом дивизионе шотландского футбола клуб в среду выиграл на своем поле у «Нэрн Каунти» со счетом 5:2 в матче Кубка Севера Шотландии.

«Какой великолепный вечер, просто потрясающе. Мы хотим поблагодарить всех, кто пришел на стадион, а также тех, кто праздновал с нами успех во всем мире. Ваша поддержка не останется незамеченной», — говорится в сообщении клуба в Twitter.