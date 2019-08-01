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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Челси» рассказал о встрече с Абрамовичем

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о встрече с владельцем команды Романом Абрамовичем, состоявшейся после окончания товарищеского матча с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (5:3). Слова специалиста приводит официальный сайт английской команды.

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Источник: Reuters

«Я был рад увидеть его. Мы много общались еще во времена, когда я был игроком клуба. Мы часто общаемся с директором Мариной Грановской по делам клуба, и я знал, что мне представится возможность поговорить с владельцем. Сегодня мы поговорили, и, как мне кажется, он доволен увиденным», — рассказал футболист.

Встреча «Челси» с «Ред Булл Зальцбург» состоялась в среду, 31 июля, и завершилась победой англичан со счетом 5:3. Лэмпард был назначен главным тренером лондонского клуба 4 июля, подписав контракт на три года. Российский предприниматель Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003-го.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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