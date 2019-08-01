Тренер «Челси» рассказал о встрече с Абрамовичем

«Я был рад увидеть его. Мы много общались еще во времена, когда я был игроком клуба. Мы часто общаемся с директором Мариной Грановской по делам клуба, и я знал, что мне представится возможность поговорить с владельцем. Сегодня мы поговорили, и, как мне кажется, он доволен увиденным», — рассказал футболист.