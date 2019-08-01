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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики из Азии снова в ярости. Им не показали Роналду

Грозят судом и требуют компенсации.

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На прошлой неделе информационное агентство правительства Китая обвинило действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» и его игроков в неуважении к стране и её народу. Причиной стало отсутствие контакта футболистов с местными болельщиками во время турнира AsiaTrophy. Поведение спортсменов назвали простой отработкой коммерческих обязательств. Теперь же под огонь критики попал итальянский «Ювентус» и его главная звезда — португалец Криштиану Роналду.

Что произошло?

Туринский клуб 26 июля проводил товарищеский матч со сборной южнокорейской Суперлиги (K-League). Встреча, на которой присутствовали около 60 тыс. человек, завершилась со счётом 3:3. Однако зрители остались разочарованы тем, что на поле так и не появился Роналду. По информации СМИ, португалец обязан был отыграть как минимум 45 минут. Это условие даже прописали в договоре, а сам «Ювентус» получил за это деньги.

Бывший полузащитник туринцев Павел Недвед, который сейчас занимает пост вице-президента клуба, рассказал, что Роналду не захотел принимать участие в этой встрече. Ну, а кто ему может запретить? Такой подход к делу привел к ещё большему негодованию со стороны болельщиков. Претензии «Ювентусу» высказал даже глава южнокорейской лиги Квон О Гап. В ситуацию пришлось вмешаться президенту туринской команды Андреа Аньелли.

«Все игроки “Ювентуса”, находившиеся в Южной Кореи, приняли участие в матче, кроме одного — Криштиану Роналду. После игры с “Интером”, которая состоялась двумя днями ранее, наш медицинский штаб предписал ему отдых из-за мышечной усталости. В связи с этим, господин президент, я решительно отвергаю ваше обвинение в высокомерии, безответственном поведении и неуважении к болельщикам. Никто в “Ювентусе” не хотел нанести урон репутации лиги», — заявил Аньелли.

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Главные провалы и неудачи в карьере Роналду

Дойдут до суда

Стоит отметить, что ситуация с мероприятием сразу пошла не по сценарию. Для начала «Ювентус» опоздал на игру, что привело к отмене предматчевой автограф-сессии. Во второй половине встречи, когда собравшиеся на стадионе в Сеуле стали понимать, что Роналду на поле не появится, болельщики устроили шумный свист, как только его изображение появилось на экране арены. Чуть позже фанаты пошли дальше в своём протесте и начали скандировать имя главного оппонента в карьере полузащитника — аргентинца Лионеля Месси.

Сообщается, что уже два человека подали в суд на организаторов матча. Каждый из них хочет получить около $ 900 за неоправданные ожидания. Адвокаты считают, что все болельщики, посетившие матч, могут подать иски. Если суд примет их сторону, то организаторам придётся выплатить более $ 50 млн. Сумма настолько солидная, что даже годовая зарплата основного виновника инцидента не покроет убытки.

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