Болельщики из Азии снова в ярости. Им не показали Роналду
Грозят судом и требуют компенсации.
Грозят судом и требуют компенсации.
На прошлой неделе информационное агентство правительства Китая обвинило действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» и его игроков в неуважении к стране и её народу. Причиной стало отсутствие контакта футболистов с местными болельщиками во время турнира AsiaTrophy. Поведение спортсменов назвали простой отработкой коммерческих обязательств. Теперь же под огонь критики попал итальянский «Ювентус» и его главная звезда — португалец Криштиану Роналду.
Туринский клуб 26 июля проводил товарищеский матч со сборной южнокорейской Суперлиги (K-League). Встреча, на которой присутствовали около 60 тыс. человек, завершилась со счётом 3:3. Однако зрители остались разочарованы тем, что на поле так и не появился Роналду. По информации СМИ, португалец обязан был отыграть как минимум 45 минут. Это условие даже прописали в договоре, а сам «Ювентус» получил за это деньги.
Бывший полузащитник туринцев Павел Недвед, который сейчас занимает пост
«Все игроки “Ювентуса”, находившиеся в Южной Кореи, приняли участие в матче, кроме одного — Криштиану Роналду. После игры с “Интером”, которая состоялась двумя днями ранее, наш медицинский штаб предписал ему отдых
Стоит отметить, что ситуация с мероприятием сразу пошла не по сценарию. Для начала «Ювентус» опоздал на игру, что привело к отмене предматчевой
Сообщается, что уже два человека подали в суд на организаторов матча. Каждый из них хочет получить около $ 900 за неоправданные ожидания. Адвокаты считают, что все болельщики, посетившие матч, могут подать иски. Если суд примет их сторону, то организаторам придётся выплатить более $ 50 млн. Сумма настолько солидная, что даже годовая зарплата основного виновника инцидента не покроет убытки.