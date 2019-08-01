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18:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Неймар отказывается выступать за ПСЖ

ТАСС, 1 августа. Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар отказывается играть за команду. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанский портал Sport.es.

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Источник: Reuters

По информации источника, 27-летний бразилец сообщил о своем нежелании выступать за парижский клуб руководителям ПСЖ и партнерам по команде. Он намерен перейти в испанскую «Барселону» и ожидает, что в ближайшее время руководители каталонского клуба сделают соответствующее предложение о трансфере.

Также сообщается, что Неймар продолжает принимать участие в коммерческих мероприятиях и тренироваться отдельно от команды, однако футболист не посещает товарищеские матчи своего нынешнего клуба. Главный тренер французской команды Томас Тухель хочет как можно скорее решить вопрос о трансфере Неймара.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019) и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу — Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей, он является третьим бомбардиром в истории сборной, лидирует Пеле (77 мячей), на втором месте Роналдо (62 гола). Неймар стал победителем (2016) и серебряным призером Олимпийских игр (2012), а также выигрывал Кубок конфедераций (2013).

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