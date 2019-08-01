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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» объявил о подписании Николя Пепе, трансфер стал рекордным для клуба

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Лилля» Николя Пепе.

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Источник: AP 2019

«Вингер Николя Пепе стал нашим рекордным трансфером после того, как присоединился к нашему клубу из “Лилля”. В четверг 24-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал документы по трансферу. Он будет выступать под номером 19», — сказано в сообщении лондонского клуба.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, комментируя трансфер Пепе, сказал: «Николя — высококвалифицированный и талантливый вингер, которым интересовались многие ведущие клубы Европы. Подписание вингера топ-уровня было одной из наших ключевых задач в текущее трансферное окно, и я рад, что он присоединяется к нам. Он добавит скорости, силы и креативности, что позволит команде больше забивать».

Ранее сообщалось, что трансфер Пепе обойдётся «Арсеналу» в € 80 млн.

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