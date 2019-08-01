«Арсенал» объявил о подписании Николя Пепе, трансфер стал рекордным для клуба
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Лилля» Николя Пепе.
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о подписании вингера «Лилля» Николя Пепе.
«Вингер Николя Пепе стал нашим рекордным трансфером после того, как присоединился к нашему клубу из “Лилля”. В четверг 24-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал документы по трансферу. Он будет выступать под номером 19», — сказано в сообщении лондонского клуба.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, комментируя трансфер Пепе, сказал: «Николя — высококвалифицированный и талантливый вингер, которым интересовались многие ведущие клубы Европы. Подписание вингера
Ранее сообщалось, что трансфер Пепе обойдётся «Арсеналу» в € 80 млн.