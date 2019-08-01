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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что «Барселона» сделала официальное предложение 41-летнему экс-футболисту, Пуйоль пока не принял решение. Ранее должность спортивного директора занимал Хосеп Сегура.

Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне» — с 1996 по 2014 год. В составе клуба Пуйоль шесть раз становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов, всего с «Барселоной» он выиграл 21 трофей. После завершения карьеры игрока в 2014 году испанец работал в клубе на должности заместителя прежнего спортивного директора Андони Субисарреты, но в 2015 году Пуйоль покинул клуб.

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