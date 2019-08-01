«Астана» после матча Лиги Европы объявила о продаже лидера в чемпионат Турции

Сегодня, 1 августа, «Астана» и турецкий «Коньяспор» договорились о продаже 29-летнего Аничича. Клуб поблагодарил боснийца и подарил ему чапан после победного матча с андоррской «Санта-Коломой» (4:1) в Лиге Европы, в котором он отыграл 90 минут и получил желтую карточку.

За «Астану» Аничич выступал с 2014 года. За пять с половиной сезонов он пять раз выигрывал чемпионат Казхстана, трижды — Суперкубок, а один раз — Кубок. Со столичным клубом защитник играл в групповом раунде Лиги чемпионов и 1/16 финала ЛЕ.