Талисман «Кёльна» козёл Хеннес VIII покинет клуб по состоянию здоровья
Козёл Хеннес VIII 4 августа проведёт последний матч в качестве талисмана футбольного клуба «Кёльн».
Козёл Хеннес VIII 4 августа проведёт последний матч в качестве талисмана футбольного клуба «Кёльн».
Хеннес VIII является талисманом «Кёльна» с 2008 года. После ухода из клуба он продолжит жить в зоопарке, а его пост займёт Хеннес IX, родившийся 24 февраля 2018 года.
«У Хеннеса возрастной остеоартроз. Как и у людей, он может быть более или менее болезненным, в зависимости от погодных условий. Однако это его определённо ограничивает», — сказал директор зоопарка Тео Пейджел.
Управляющий директор «Кёльна» Александр Верле добавил: «Мы не хотим, чтобы наш талисман