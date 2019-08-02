«Ювентус» освободил Дибалу от тренировок до 5 августа

Это позволит игроку и клубу разобраться с вопросом о его будущем, информирует Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на форварда Ромелу Лукаку. 25-летний аргентинец пока не согласовал с «красными дьяволами» условия личного контракта.

Пауло выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В его активе 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года.