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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» освободил Дибалу от тренировок до 5 августа

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило нападающему команды Пауло Дибале, что он освобождён от тренировок до 5 августа.

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Источник: AP 2019

Это позволит игроку и клубу разобраться с вопросом о его будущем, информирует Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на форварда Ромелу Лукаку. 25-летний аргентинец пока не согласовал с «красными дьяволами» условия личного контракта.

Пауло выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В его активе 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года.

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