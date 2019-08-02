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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сан-Паулу» подписал контракт с Алвесом

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Дани Алвесом.

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Источник: Reuters

Соглашение с 36-летним бразильским футболистом рассчитано до декабря 2022 года. Алвес будет выступать за новый клуб под 10-м игровым номером.

Последним клубом Алвеса был французский «Пари Сен-Жермен». В составе парижской команды бразилец дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубой страны и Кубок французской лиги.

Алвес начал карьеру в 2001 году в бразильском клубе «Баия», откуда в 2003 году перешел в испанскую «Севилью». С 2008 по 2016 год защитник выступал за испанскую «Барселону», в составе которой стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка страны, а также трехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов. В 2016 году Алвес подписал контракт с итальянским «Ювентусом». Вместе с туринским клубом бразилец выиграл чемпионат и Кубок Италии.

В октябре 2006 года Алвес дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой провел 115 матчей и забил восемь голов. На завершившемся в июле Кубке Америки, где победила сборная Бразилии, Алвес был признан самым ценным игроком турнира. Выигранный трофей стал для него 40-м в карьере, что является рекордом.

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