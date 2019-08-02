«Сан-Паулу» подписал контракт с Алвесом

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Соглашение с 36-летним бразильским футболистом рассчитано до декабря 2022 года. Алвес будет выступать за новый клуб под 10-м игровым номером.

Последним клубом Алвеса был французский «Пари Сен-Жермен». В составе парижской команды бразилец дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубой страны и Кубок французской лиги.

Алвес начал карьеру в 2001 году в бразильском клубе «Баия», откуда в 2003 году перешел в испанскую «Севилью». С 2008 по 2016 год защитник выступал за испанскую «Барселону», в составе которой стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка страны, а также трехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов. В 2016 году Алвес подписал контракт с итальянским «Ювентусом». Вместе с туринским клубом бразилец выиграл чемпионат и Кубок Италии.