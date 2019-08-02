Полиция проведет расследование из-за того, что Роналду не сыграл в матче против звезд корейской лиги

Источник: Reuters

На Роналду и «Ювентус» было написано заявление в связи с мошенничеством.

«Если мы не найдем объективных доказательств того, что это был запланированный обман, дело о мошенничестве не будет возбуждено.

Полиция не может вторгаться в этот вопрос, пока у нас нет доказательств того, что дело может быть возбуждено, — сказал представитель полиции.