Полиция проведет расследование из-за того, что Роналду не сыграл в матче против звезд корейской лиги
Полиция Сеула проведет расследование
Полиция Сеула проведет расследование
На Роналду и «Ювентус» было написано заявление в связи с мошенничеством.
«Если мы не найдем объективных доказательств того, что это был запланированный обман, дело о мошенничестве не будет возбуждено.
Полиция не может вторгаться в этот вопрос, пока у нас нет доказательств того, что дело может быть возбуждено, — сказал представитель полиции.
Ранее корейские фанаты обратились в суд