Дибала отказывается переходить в МЮ
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отказал английскому «Манчестер Юнайтед» трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отказал английскому «Манчестер Юнайтед» трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Сообщается, что представители клубов пришли к соглашению по обмену игроков, а «Ювентус» даже успел обговорить условия личного контракта с игроком «МЮ».
Однако, уже после первого раунда переговоров «Манчестер Юнайтед» с Дибалой, футболист хочет остаться в Турине и играть под руководством Маурицио Сарри.
Также игрок отметил, что в том случае, если тренер не видит его в команде, он бы хотел перейти в тот клуб, который будет больше подходить ему по стилю игры.
В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач.