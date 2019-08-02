Текущие события
Футбол. Первый дивизион
3.08
Луч
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
3.08
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Премьер-лига
3.08
Урал
Ростов
Футбол. Первый дивизион
3.08
Томь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
3.08
Чертаново
Химки
Футбол. Премьер-лига
3.08
Крылья Советов
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
20:08 (мск), источник: Газета.Ру

Дибала отказывается переходить в МЮ

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отказал английскому «Манчестер Юнайтед» трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Известно, что из-за такого решения игрока «бьянконери» у манкунианцев появилась проблема с продажей нападающего клуба Ромелу Лукаку, который должен был стать игроком итальянского клуба.

Читайте также
«Ювентус» освободил Дибалу от тренировок до 5 августа

Сообщается, что представители клубов пришли к соглашению по обмену игроков, а «Ювентус» даже успел обговорить условия личного контракта с игроком «МЮ».

Однако, уже после первого раунда переговоров «Манчестер Юнайтед» с Дибалой, футболист хочет остаться в Турине и играть под руководством Маурицио Сарри.

Также игрок отметил, что в том случае, если тренер не видит его в команде, он бы хотел перейти в тот клуб, который будет больше подходить ему по стилю игры.

В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Синоптики рассказали о погоде в августе
Трансферная бомба «Зенита» и «Барселоны»: кто такой Малком?
Новичок «Спартака»: Я горд быть «мясом»
РФС дисквалифицировал стадион «Ростова»
Любимый боец Трампа в UFC вновь задел Хабиба Нурмагомедова
Загитову обвинили в допинге. Почему это бред
Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную сумму
Кеды, которые покорили мир
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь