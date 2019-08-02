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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Манчестер Сити» купил дома жертвам лесных пожаров в Чили

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Голкипер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» купил четыре дома семьям, которые потеряли жилье в результате лесных пожаров в Чили, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2019

По информации издания, девятилетний мальчик Камило попросил Браво подарить ему футболку с автографом игрока.

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Чилийский вратарь не просто ответил на просьбу согласием: кроме футболки, игрок подарил семье ребенка еще и дом. Также футболист обеспечил жильем еще три семьи. Сам Браво не афишировал событие, об этом поступке сообщил дед мальчика Мигель.

«У моего внука брали интервью, когда были пожары, — рассказал мужчина. — И Камило тогда сказал, что хотел бы футболку Клаудио Браво. После этого он (Браво) связался с нами и сказал, что подарит футболку, а кроме ее, еще и дом! Эта была помощь с небес. Карла Пардо, жена Клаудио, потом навестила нас со своими детьми. Они были очень добры».

В 2017 году в Чили разразились лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, было разрушено 3000 зданий, сгорело более миллиона гектара лесных массивов.

Браво перешел в «Манчестер Сити» из «Барселоны» летом 2016 года. На счету 36-летнего голкипера 119 матчей за сборную Чили.

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