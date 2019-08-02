Турецкий клуб объявил детали контракта с новичком из «Астаны»

Контракт с Аничем заключен сегодня, 2 августа, в здании администрации города Конья. Соглашение боснийца подписан по схеме «2+1», то есть рассчитано на два года и предусматривает возможность продления на еще один сезон.

Вчера, 1 августа, Аничич провел последний матч за «Астану», поучаствовав в волевой победе над андоррской «Санта-Коломой» (4:1) в Лиге Европы. После игры клуб объявил о его продаже в «Коньяспор», но не уточнил сумму.

29-летний Аничич выступал за «Астану» с 2014 года. За пять с половиной сезонов он пять раз выигрывал чемпионат Казхстана, трижды — Суперкубок, а один раз — Кубок. Со столичным клубом защитник играл в групповом раунде Лиги чемпионов и 1/16 финала ЛЕ.