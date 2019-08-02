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20:23 (мск), источник: Vesti.kz

Турецкий клуб объявил детали контракта с новичком из «Астаны»

Турецкий «Коньяспор» объявил о переходе боснийского защитника Марина Аничича из «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Контракт с Аничем заключен сегодня, 2 августа, в здании администрации города Конья. Соглашение боснийца подписан по схеме «2+1», то есть рассчитано на два года и предусматривает возможность продления на еще один сезон.

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Вчера, 1 августа, Аничич провел последний матч за «Астану», поучаствовав в волевой победе над андоррской «Санта-Коломой» (4:1) в Лиге Европы. После игры клуб объявил о его продаже в «Коньяспор», но не уточнил сумму.

29-летний Аничич выступал за «Астану» с 2014 года. За пять с половиной сезонов он пять раз выигрывал чемпионат Казхстана, трижды — Суперкубок, а один раз — Кубок. Со столичным клубом защитник играл в групповом раунде Лиги чемпионов и 1/16 финала ЛЕ.

В прошедшем сезоне «Коньяспор» занял восьмое место в суперлиге Турции. Новый чемпионат для команды начнется 18 августа.

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