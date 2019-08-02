Лидер «Астаны» прокомментировал свой трансфер в чемпионат Турции

«Мне очень приятно находиться здесь сегодня. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в переходе. Это тот трансфер, который я на самом деле хотел. Я узнал многое о клубе накануне перехода и увидел, как в городе любят футбол. Благодаря тому, что я слышал и увидел сам, подписать контракт было легко. Не могу дождаться, чтобы помочь “Коньяспору” и увидеться с фанатами. У меня нет волнения, я постараюсь помочь клубу. Приветствую всех фанатов и тех, кто связан с этим клубом», — сказал Аничич в интервью официальному сайту «Коньяспора».