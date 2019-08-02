Текущие события
Футбол. Первый дивизион
3.08
Луч
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
3.08
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Премьер-лига
3.08
Урал
Ростов
Футбол. Первый дивизион
3.08
Томь
Енисей
Футбол. Первый дивизион
3.08
Чертаново
Химки
Футбол. Премьер-лига
3.08
Крылья Советов
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
20:37 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Астаны» прокомментировал свой трансфер в чемпионат Турции

Боснийский защитник Марин Аничич рассказал, почему выбрал турецкий «Коньяспор» после ухода из «Астаны».

Наверх

Сегодня, 2 августа, Аничич подписал контракт с новым клубом. По словам игрока, он внимательно изучил свою будущую команду.

«Мне очень приятно находиться здесь сегодня. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в переходе. Это тот трансфер, который я на самом деле хотел. Я узнал многое о клубе накануне перехода и увидел, как в городе любят футбол. Благодаря тому, что я слышал и увидел сам, подписать контракт было легко. Не могу дождаться, чтобы помочь “Коньяспору” и увидеться с фанатами. У меня нет волнения, я постараюсь помочь клубу. Приветствую всех фанатов и тех, кто связан с этим клубом», — сказал Аничич в интервью официальному сайту «Коньяспора».

Напомним, что вчера, 1 августа, Аничич провел последний матч за «Астану», поучаствовав в волевой победе над андоррской «Санта-Коломой» (4:1) в Лиге Европы. После игры клуб объявил о его продаже в «Коньяспор», но не уточнил сумму.

29-летний Аничич выступал за «Астану» с 2014 года. За пять с половиной сезонов он пять раз выигрывал чемпионат Казхстана, трижды — Суперкубок, а один раз — Кубок. Со столичным клубом защитник играл в групповом раунде Лиги чемпионов и 1/16 финала ЛЕ.

В прошедшем сезоне «Коньяспор» занял восьмое место в суперлиге Турции. Новый чемпионат для команды начнется 18 августа.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коньяспор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лучший снайпер "Барыса" объяснил решение перейти в российский клуб из КХЛ
Трансферная бомба «Зенита» и «Барселоны»: кто такой Малком?
Новичок «Спартака»: Я горд быть «мясом»
РФС дисквалифицировал стадион «Ростова»
Любимый боец Трампа в UFC вновь задел Хабиба Нурмагомедова
Загитову обвинили в допинге. Почему это бред
Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную сумму
Кеды, которые покорили мир
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь