Лидер «Астаны» прокомментировал свой трансфер в чемпионат Турции
Боснийский защитник Марин Аничич рассказал, почему выбрал турецкий «Коньяспор» после ухода из «Астаны».
Боснийский защитник Марин Аничич рассказал, почему выбрал турецкий «Коньяспор» после ухода из «Астаны».
Сегодня, 2 августа, Аничич подписал контракт с новым клубом. По словам игрока, он внимательно изучил свою будущую команду.
«Мне очень приятно находиться здесь сегодня. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в переходе. Это тот трансфер, который я на самом деле хотел. Я узнал многое о клубе накануне перехода и увидел, как в городе любят футбол. Благодаря тому, что я слышал и увидел сам, подписать контракт было легко. Не могу дождаться, чтобы помочь “Коньяспору” и увидеться с фанатами. У меня нет волнения, я постараюсь помочь клубу. Приветствую всех фанатов и тех, кто связан с этим клубом», — сказал Аничич в интервью официальному сайту «Коньяспора».
Напомним, что вчера, 1 августа, Аничич провел последний матч за «Астану», поучаствовав в волевой победе над андоррской «Санта-Коломой» (4:1) в Лиге Европы. После игры клуб объявил о его продаже в «Коньяспор», но не уточнил сумму.
29-летний Аничич выступал за «Астану» с 2014 года. За пять с половиной сезонов он пять раз выигрывал чемпионат Казхстана, трижды — Суперкубок, а один раз — Кубок. Со столичным клубом защитник играл в групповом раунде Лиги чемпионов и 1/16 финала ЛЕ.
В прошедшем сезоне «Коньяспор» занял восьмое место в суперлиге Турции. Новый чемпионат для команды начнется 18 августа.