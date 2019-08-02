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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макелеле вернулся в «Челси» и будет работать с молодыми игроками

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший футболист Клод Макелеле, ранее выступавший за «Челси», получил административную должность в лондонском футбольном клубе, сообщается на сайте команды.

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Источник: Reuters

Как отмечается, Макелеле предстоит работать индивидуально с игроками академии, отслеживать их технику на тренировках и во время матчей. 46-летний француз будет также отвечать за футболистов «Челси», находящихся в аренде.

«Я счастлив вернуться домой. Этот клуб многое мне дал, и я хочу отплатить ему добром и помочь во всех аспектах молодым игрокам “Челси”, которые мечтают о профессиональной карьере. Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе», — сказал Макелеле.

За пять лет в «Челси» Макелеле провел 217 матчей и забил два гола. В составе клуба он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и дважды Кубок английской лиги, а также помог команде выйти в финал Лиги чемпионов в 2008 году.

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После завершения карьеры игрока Макелеле возглавлял бельгийский «Эйпен» и французскую «Бастию», также он работал в тренерском штабе в «ПСЖ» и «Суонси Сити» и занимал пост технического директора в «Монако».

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