Макелеле вернулся в «Челси» и будет работать с молодыми игроками

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Как отмечается, Макелеле предстоит работать индивидуально с игроками академии, отслеживать их технику на тренировках и во время матчей. 46-летний француз будет также отвечать за футболистов «Челси», находящихся в аренде.

«Я счастлив вернуться домой. Этот клуб многое мне дал, и я хочу отплатить ему добром и помочь во всех аспектах молодым игрокам “Челси”, которые мечтают о профессиональной карьере. Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе», — сказал Макелеле.

За пять лет в «Челси» Макелеле провел 217 матчей и забил два гола. В составе клуба он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и дважды Кубок английской лиги, а также помог команде выйти в финал Лиги чемпионов в 2008 году.