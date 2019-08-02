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21:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Вороговский попал в стартовый состав бельгийского клуба на первый официальный матч в сезоне

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский попал в стартовый состав бельгийского «Беерсхота» на домашний матч против «Локерена», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра первого тура второй по силе лиге страны пройдет в ночь с 2 на 3 августа и начнется в 00:30 по времени Нур-Султана.

О переходе 22-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил 29 июня. Его контракт подписан на один сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.

Изначально «Беерсхот» должен был начинать новый сезон в высшей лиге, но «Мехелен», замешанный в скандале с договорными матчами и коррупцией, успешно оспорил в суде решение о переводе в третий дивизион.

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