Казахстанец Вороговский попал в стартовый состав бельгийского клуба на первый официальный матч в сезоне

Игра первого тура второй по силе лиге страны пройдет в ночь с 2 на 3 августа и начнется в 00:30 по времени Нур-Султана.

О переходе 22-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил 29 июня. Его контракт подписан на один сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.