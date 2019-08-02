«Нант» объявил об уходе Халилходжича с поста главного тренера

Бывший футболист «Нанта» Халилходжич возглавил французскую команду в октябре прошлого года, сменив на этом посту португальца Мигела Кардозу. В пятницу «Нант» проведет товарищескую игру против итальянского клуба «Дженоа», которая станет для специалиста последней у руля французской команды.

«Вахид Халилходжич заявил о намерении расторгнуть контракт с “Нантом”. Решение вступит в силу после сегодняшнего матча. После встречи с руководством клуба стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию сторон. Клуб сожалеет об уходе специалиста, но уважает его решение и желает тренеру всего хорошего в будущем», — говорится в заявлении «Нанта».