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21:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нант» объявил об уходе Халилходжича с поста главного тренера

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Нант» на своем сайте объявил об уходе Вахида Халилходжича с поста главного тренера команды.

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Бывший футболист «Нанта» Халилходжич возглавил французскую команду в октябре прошлого года, сменив на этом посту португальца Мигела Кардозу. В пятницу «Нант» проведет товарищескую игру против итальянского клуба «Дженоа», которая станет для специалиста последней у руля французской команды.

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«Вахид Халилходжич заявил о намерении расторгнуть контракт с “Нантом”. Решение вступит в силу после сегодняшнего матча. После встречи с руководством клуба стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию сторон. Клуб сожалеет об уходе специалиста, но уважает его решение и желает тренеру всего хорошего в будущем», — говорится в заявлении «Нанта».

После ухода Халилходжича руководить командой будут Патрик Колло и Сирил Муан.

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