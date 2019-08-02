«Ньюкасл» арендовал Виллемса у «Айнтрахта» с опцией выкупа

Арендное соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа 25-летнего игрока.

Виллемс начал карьеру в роттердамской «Спарте», после чего перешел в ПСВ из Эйндховена. В 2017 году футболист стал игроком «Айнтрахта». В прошедшем сезоне Виллемс провел 36 матчей.