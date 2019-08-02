«Ньюкасл» арендовал Виллемса у «Айнтрахта» с опцией выкупа
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» взял в аренду у франкфуртского «Айнтрахта» голландского футболиста Йетро Виллемса, сообщается на сайте английского клуба.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» взял в аренду у франкфуртского «Айнтрахта» голландского футболиста Йетро Виллемса, сообщается на сайте английского клуба.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа 25-летнего игрока.
Виллемс начал карьеру в роттердамской «Спарте», после чего перешел в ПСВ из Эйндховена. В 2017 году футболист стал игроком «Айнтрахта». В прошедшем сезоне Виллемс провел 36 матчей.