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22:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» арендовал Виллемса у «Айнтрахта» с опцией выкупа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. «Ньюкасл Юнайтед» взял в аренду у франкфуртского «Айнтрахта» голландского футболиста Йетро Виллемса, сообщается на сайте английского клуба.

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Арендное соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа 25-летнего игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виллемс начал карьеру в роттердамской «Спарте», после чего перешел в ПСВ из Эйндховена. В 2017 году футболист стал игроком «Айнтрахта». В прошедшем сезоне Виллемс провел 36 матчей.

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