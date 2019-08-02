«Реал» поборется за Неймара

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Сливочные готовы предложить ПСЖ обмен. В частности, с этой целью клуб может расстаться с хорватским хавбеком Лукой Модричем. В сделку могут быть включены и другие игроки «Реала».

23 июля сообщалось, что в услугах 27-летнего нападающего заинтересован туринский «Ювентус». Итальянский клуб также готов пойти на обмен, предложив ПСЖ ряд игроков основного состава. В частности, французского хавбека Блеза Матюиди и аргентинского форварда Пауло Дибалу.

По сообщениям СМИ, Неймар настроен на возвращение в «Барселону». Возможный трансфер осложняется высокими финансовыми требованиями с французской стороны.