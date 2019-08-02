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2 августа, источник: Vesti.kz

Казахстанец Вороговский заставил соперника удалиться и дебютировал с победы в бельгийском клубе

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский дебютировал за бельгийский «Беерсхот» в официальном матче, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось в домашней игре против «Локерена» в рамках первого тура второй по силе лиге страны. Матч команда казахстанца выиграла со счетом 1:0, забив победный гол на 19-й минуте. В концовке первого тайма у «Беерсхота» отменили еще один мяч.

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В прошедшем матче Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 59-й минуте казахстанец помог своей команде оказаться в большинстве — пытаясь остановить его прорыв по флангу, вторую желтую карточку получил защитник «Локерена» Микаэль Тирпан.

Во втором туре «Беерсхот» сыграет в гостях с «Руселаре». Этот матч пройдет 11 августа и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

О переходе 22-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил в конце июня. Его контракт подписан на один сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.

Изначально «Беерсхот» должен был начинать новый сезон в высшей лиге, но «Мехелен», замешанный в скандале с договорными матчами и коррупцией, успешно оспорил в суде решение о переводе в третий дивизион.

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