Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский голкипер Юрий Лодыгин перешел в «Газишехир Газиантеп», сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский голкипер Юрий Лодыгин перешел в «Газишехир Газиантеп», сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним вратарем рассчитан на два года.
Лодыгин перешел в «Зенит» в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в греческом «Олимпиакосе», в составе которого сыграл три матча. В составе «Зенита» голкипер стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Ранее он защищал цвета греческих клубов «Ксанти» и «Эордаикос», за сборную России сыграл 11 матчей.
«Газишехир Газиантеп» по итогам прошлого сезона вышел в турецкую суперлигу.