Лодыгин стал игроком «Газиантепа»

Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним вратарем рассчитан на два года.

Лодыгин перешел в «Зенит» в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в греческом «Олимпиакосе», в составе которого сыграл три матча. В составе «Зенита» голкипер стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.