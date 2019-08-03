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10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лодыгин стал игроком «Газиантепа»

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский голкипер Юрий Лодыгин перешел в «Газишехир Газиантеп», сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним вратарем рассчитан на два года.

Лодыгин перешел в «Зенит» в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в греческом «Олимпиакосе», в составе которого сыграл три матча. В составе «Зенита» голкипер стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее он защищал цвета греческих клубов «Ксанти» и «Эордаикос», за сборную России сыграл 11 матчей.

«Газишехир Газиантеп» по итогам прошлого сезона вышел в турецкую суперлигу.

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