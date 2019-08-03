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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрока «Реала» высмеяли за ошибку в географии США

Полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо подвергся критике за ошибку в определении географии США.

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Источник: Reuters

Кубо отвечал на вопросы журналистов, рассказывая о болельщиках «Реала» в мире: «У такого большого клуба, как “Реал”, много поклонников во всех странах, будь то в Хьюстоне, Техасе… Нет, Хьюстон и Техас — это одно и то же, да?», — задался вопросом он.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ на это пользователи сети высмеяли 18-летнего футболиста. Японца сравнили с капитаном мадридцев Серхио Рамосом, который также ошибался в интервью. «Да парень просто гений», — поиронизировал один из пользователей. «Он никогда не был в Хьюстоне, и, видимо, никогда туда не попадет…» — отреагировал другой.

Кубо перешел в «Реал» этим летом. Японец является воспитанником академии «Барселоны». Он был вынужден покинуть расположение каталонцев, так как клуб нарушил правила Международной федерации футбола (ФИФА) по приобретению игроков моложе 18 лет. За манеру игры он получил прозвище «японский Месси».

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