Игрока «Реала» высмеяли за ошибку в географии США

Источник: Reuters

Кубо отвечал на вопросы журналистов, рассказывая о болельщиках «Реала» в мире: «У такого большого клуба, как “Реал”, много поклонников во всех странах, будь то в Хьюстоне, Техасе… Нет, Хьюстон и Техас — это одно и то же, да?», — задался вопросом он.

В ответ на это пользователи сети высмеяли 18-летнего футболиста. Японца сравнили с капитаном мадридцев Серхио Рамосом, который также ошибался в интервью. «Да парень просто гений», — поиронизировал один из пользователей. «Он никогда не был в Хьюстоне, и, видимо, никогда туда не попадет…» — отреагировал другой.