«Барселона» достигла договорённости по трансферу защитника «Бетиса» Фирпо

«Бетис» требовал за футболиста € 25 млн. Однако предполагается, что каталонскому клубу удалось несколько снизить эту сумму. Вполне вероятно, что уже в понедельник, 5 августа, защитник отправится с «Барселоной» в предсезонный тур по США.