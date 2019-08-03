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18:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них футболисты «Ислочи» обыграли в гостях минский «Энергетик-БГУ» со счетом 3:2. У победителей голы забили Алексей Янушкевич, Момо Янсане и Дмитрий Комаровский, у проигравших отличились Виктор Диас и Дэвид Тве.

Сегодня состоятся еще 3 поединка за выход в четвертьфинал: «Динамо» (Минск) — «Гомель», БАТЭ (Борисов) — «Торпедо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Минск».

Остальные встречи 1/8 финала пройдут в воскресенье, 4 августа: «Нафтан» (Новополоцк) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Дняпро» (Могилев) — «Слуцк», «Славия» (Мозырь) — «Витебск», «Локомотив» (Гомель) — «Шахтер» (Солигорск).

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