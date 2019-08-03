Футболисты «Ислочи» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят стартовые матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них футболисты «Ислочи» обыграли в гостях минский «Энергетик-БГУ» со счетом 3:2. У победителей голы забили Алексей Янушкевич, Момо Янсане и Дмитрий Комаровский, у проигравших отличились Виктор Диас и Дэвид Тве.
Сегодня состоятся еще 3 поединка за выход в четвертьфинал: «Динамо» (Минск) — «Гомель», БАТЭ (Борисов) — «Торпедо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Минск».
Остальные встречи 1/8 финала пройдут в воскресенье, 4 августа: «Нафтан» (Новополоцк) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Дняпро» (Могилев) — «Слуцк», «Славия» (Мозырь) — «Витебск», «Локомотив» (Гомель) — «Шахтер» (Солигорск).