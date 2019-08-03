Футболисты «Ислочи» стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси

В первом из них футболисты «Ислочи» обыграли в гостях минский «Энергетик-БГУ» со счетом 3:2. У победителей голы забили Алексей Янушкевич, Момо Янсане и Дмитрий Комаровский, у проигравших отличились Виктор Диас и Дэвид Тве.