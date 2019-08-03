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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» и «Окжетпес» одержали гостевые победы

Сегодня, 3 августа, состоялись два матча 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Актобе» потерпел домашнее поражение от «Жетысу» cо счетом 1:2. В составе талдыкорганского клуба отличились Руслан Степанюк (`10) и Мартин Тошев (`53). Гол престижа за хозяев уже в добавленное после время забил Абат Аймбетов. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Проиграл на своей арене и «Кайсар», который уступил «Окжетпесу» со счетом 0:1, пропустив гол Жасулана Молдакараева на 40-й минуте.

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"Жетысу" и "Окжетпес" одержали гостевые победы
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