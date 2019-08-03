«Жетысу» и «Окжетпес» одержали гостевые победы
Сегодня, 3 августа, состоялись два матча 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Сегодня, 3 августа, состоялись два матча 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
«Актобе» потерпел домашнее поражение от «Жетысу» cо счетом 1:2. В составе талдыкорганского клуба отличились Руслан Степанюк (`10) и Мартин Тошев (`53). Гол престижа за хозяев уже в добавленное после время забил Абат Аймбетов. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.
Проиграл на своей арене и «Кайсар», который уступил «Окжетпесу» со счетом 0:1, пропустив гол Жасулана Молдакараева на 40-й минуте.