Два пенальти помогли «Челси» уйти от поражения в матче с «Боруссией» М

Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Алассан Плеа на 13-й минуте. До перерыва преимущество хозяев увеличил полузащитник Йонас Хофман. В начале второго тайма «Челси» отыграл один мяч — пенальти реализовал форвард Тэмми Абрахам. На 86-й минуте лондонцы сравняли счёт благодаря ещё одному удару с 11-метровой отметки, который исполнил хавбек Росс Баркли.