«Витесс» Слуцкого отобрал очки у «Аякса» на старте Эредивизии

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. На 30-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Донни ван де Бека с передачи Хакима Зиеша. В начале второго тайма «Витесс» вновь вывел вперёд Рихедли Базур с паса Макса Кларка. На 75-й минуте счёт сравнял Душан Тадич с передачи ван де Бека. На 85-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Базур, но «Аякс» не воспользовался численным преимуществом.