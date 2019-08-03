«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Милан»

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, отличившийся на 14-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Милана» Сусо. В начале второго тайма итальянскую команду вывел вперёд защитник манкунианцев Виктор Линделёф, забивший в свои ворота. На 72-й минуте мяч в ворота «Милана» отправил хавбек Джесси Лингард.