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3 августа, источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Милан»

В Кардиффе на стадионе «Принсипалити» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Милан».

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Победу одержали футболисты английского клуба — 2:2 (5:4 — по пенальти).

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, отличившийся на 14-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Милана» Сусо. В начале второго тайма итальянскую команду вывел вперёд защитник манкунианцев Виктор Линделёф, забивший в свои ворота. На 72-й минуте мяч в ворота «Милана» отправил хавбек Джесси Лингард.

Победитель был определён в послематчевой серии пенальти. Игроки «МЮ» реализовали 5 ударов из 5. Автором единственного промаха стал нападающий «Милана» Дэниел Мальдини.

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