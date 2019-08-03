Слуцкий начал с ничьей с «Аяксом». У Караваева пас, Промес вышел на замену

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Голландии. Высший дивизион. 1-й тур

«Витесс» — «Аякс» — 2:2 (1:1).

Голы: Беро, 13 (1:0). ван де Бек, 30 (1:1). Базур, 55 (2:1). Тадич, 75 (2:2).

«Витесс»: Пасвер, Караваев, Обиспо, Дуки, Кларк, Беро, Сереро (Мусонда, 79), Базур, Таннан (Гонг, 66), Матавж (Грот, 61), Линссен.

«Аякс»: Онана, Фелтман, Схюрс, Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Блинд, Марин (Мазрауи, 69), Зиех (Промес, 69), Дольберг (Нерес, 82), Тадич.

Предупреждения: Беро, 23. Фелтман, 71. Тальяфико, 73. Блинд, 74. Базур, 82.

Удаление: Базур, 85.

Судья: Найхайс.

3 августа. Арнем. Стадион «ГелреДом».

Одни без Эдегора, другие — с Промесом

Весной, когда «Аякс» очаровывал футбольную Европу и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, восхищение игрой амстердамцев сопровождалось вздохами сожаления на предмет грядущей распродажи великолепной команды. Но зашумел трансферный рынок, и выяснилось, что покинули чемпионский состав только те, кого удержать было уже невозможно. Френки де Йонг, еще по ходу сезона оформивший переезд в «Барселону», да ставший самым дорогим защитником мира после перехода в «Ювентус» де Лигт. Кроме того, почти решен вопрос с трансфером ван де Бека в «Реал», хотя сам футболист деталями делиться не стал и заявил, что сейчас он думает исключительно о предстоящей игре с «Витессом».

Остальные звезды во главе с переместившимся в опорную зону Блиндом на месте, а Тадич и вовсе подписал четырехлетний контракт, предусматривающий переход на работу в тренерский штаб. Появились интересные новички во главе с Промесом. Но главное — Эрик тен Хаг по-прежнему на своем посту, и его творческая лаборатория оснащена на порядок серьезнее, чем у коллеги Леонида Слуцкого. Российскому специалисту, как и заведено в «Витессе», снова приходится выстраивать новый коллектив уже без не согласившегося с условиями предложенного контракта Бюттнера и прошлогоднего лидера Эдегора. Теоретически норвежца попытается заменить вновь арендованный у «Челси» Мусонда, который год назад получил травму на одной из первых тренировок в Голландии и пропустил весь сезон.

Рикошет в пользу «Витесса»

В межсезонье «Витесс» не слишком радовал результатами, выиграв лишь один контрольный матч. С другой стороны, последняя репетиция дала повод для оптимизма. Ничья с участником Лиги чемпионов «Байером» — это показатель. А если учесть, что «аспириновых» тренирует бывший наставник «Аякса» Петер Бос, можно было рассматривать тот спарринг, как репетицию стартового тура. Впрочем, готовность «орлов» не помешала сопернику практически мгновенно создать опасный момент, однако Пасвер перекрыл ближний угол в момент удара ван де Бека.

Этот эпизод мобилизовал оборону «Витесса», который отодвинул игру от своих ворот и стал все активнее идти вперед. Караваев в привычном ритме перепахивал всю бровку от флажка до флажка, и один из его рейдов оказался результативным. Российский защитник вместо банального навеса или прострела зряче отдал пас набегавшему из глубины Беро, и рикошет от ноги защитника поставил Онану в тупик. В свою очередь у противоположных ворот моменты продолжал транжирить ван де Бек. Проще всего было объяснить это мыслями о «Реале», однако Зиех выдал партнеру такой пас, что промахнуться было уже невозможно.

У Базура гол и удаление

В целом, несмотря на территориальное преимущество «Аякса», черно-желтые смотрелись достойно. Это объяснимо, так как новых игроков в старте было лишь трое. Защитник Обиспо из ПСВ, а также Базур и Таннане, в прошлом сезоне вместе игравшие за не пустивший команду Слуцкого в Лигу Европы «Утрехт» Дика Адвоката. И зная, что делать, хозяева сразу после перерыва снова поставили в тупик сыровато выглядевший центр обороны чемпиона. Линссен оказался за спинами защитников, но, потеряв время на обработку мяча, позволил Тальяфико догнать себя. При этом форвард получил по ногам, однако ВАР не усмотрел нарушения со стороны аргентинца.

Будем считать, это дополнительно мотивировало «Витесс», и свой второй гол он забил с игры. Получив передачу от Кларка, Базур дошел до штрафной и низом выстрелил в дальний угол. С мастерством у получившего в Арнеме десятый номер бывшего футболиста «Аякса» все в порядке. В свою очередь от его прежних одноклубников словно отвернулась удача. Так, по ходу одной атаки Пасвер не позволил Зиеху забить с трех метров, а успевший к отскоку Марин запустил мяч в небеса. Амстердамцам потребовались выход Промеса и полная концентрация. Как в эпизоде, когда ван де Бек выдал тонкий пас чудом избежавшему офсайда Тадичу, который вогнал мяч под перекладину.