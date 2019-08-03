«Монако» Головина победил «Сампдорию»
В последнем контрольном матче перед стартом сезона «Монако» обыграл итальянскую команду благодаря голу Радамеля Фалькао. Александр Головин вышел на поле после перерыва.
В последнем контрольном матче перед стартом сезона «Монако» обыграл итальянскую команду благодаря голу Радамеля Фалькао. Александр Головин вышел на поле после перерыва.
«Монако» (Франция) — «Сампдория» (Италия) — 1:0 (0:0)
Гол: Фалькао, 49.
«Монако»: Леком (Бенальо, 68), Сидибе (Бадиашиле, 80), Жемерсон, Панзо (Жил Диаш, 80), Хенрикс (Силла, 80),
«Сампдория»: Аудеро (Мурру, 70), Берешиньски, Колли, Оджелло, Мурильо (Феррари, 70), Прат, Экдаль, Линетти, Рамирес (Торсби, 70), Янкто (Баули, 70), Квальярелла (Бонаццоли, 70).
3 августа. Монако. Стадион «Луи II».
За неделю до старта чемпионата Франции, в первом туре которого «Монако» предстоит сыграть с «Лионом», команда Леонарду Жардима провела на домашнем стадионе товарищеский матч с «Сампдорией».
Пусть и не в таких масштабах, как в первых предсезонных встречах. Тем не менее на этот раз в запасе остались Головин с Фалькао и Рони Лопеш с Шадли. Жардим дал возможность проявить себя Траоре в связке с Фабрегасом. А в нападение отправил Бошилью и 18-летнего форварда Фостера.
«Монако» начал матч
К середине тайма хорошую атаку удалось организовать и «Сампдории». Главная ударная мощь команды Квальярелла получил мяч у штрафной, немного продвинулся вперед и пробил. Мяч отрикошетил от защитника, и Леком спокойно его поймал.
На противоположном конце поля не успокаивался бразилец Бошилья, который, возможно, выиграет конкуренцию у Рони Лопеша. Его удар на 27-й минуте отразил Аудеро. Следом «Сампдории» попробовал забить Хенрикс. Полузащитник стартовал с середины поля, набрал скорость и был готов отправить мяч в ворота после передачи. К сожалению для игрока, мяч пролетел рядом со штангой. В концовке тайма верный шанс упустил Желсон. Фостер отобрал мяч у соперника и отдал португальцу в штрафную, тот обыграл Мурильо и в итоге пробил выше ворот. Если Фалькао все же уйдет из клуба этим летом, Желсон Мартинш точно станет новой главной звездой клуба.
На вторую половину матча «Монако» усилился Головиным, Фалькао и Лопешем. Результат не заставил себя ждать. Колумбиец уже через четыре минуты открыл счет.
Вот только сразу после гола «Монако» чуть не пропустил в свои. «Сампдорию» тот мяч немного взбодрил. Сначала Квальярелла был близок к голу, Леком уже не добирался до мяча, но ситуацию разрядили защитники, выбив его на угловой. Следом был кросс Янкто на дальнюю штангу, который так и не смог замкнуть его одноклубник.
«Монако» ответил двойным моментом. Вратарь «Сампдории» вытащил мяч после удара Фалькао, а на добивании Желсон опять не попал в створ. В последние 20 минут обе команды практически полностью сменили составы, и их игра разладилась. Итальянцы