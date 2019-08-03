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3 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Монако» Головина победил «Сампдорию»

В последнем контрольном матче перед стартом сезона «Монако» обыграл итальянскую команду благодаря голу Радамеля Фалькао. Александр Головин вышел на поле после перерыва.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Монако» (Франция) — «Сампдория» (Италия) — 1:0 (0:0)

Гол: Фалькао, 49.

«Монако»: Леком (Бенальо, 68), Сидибе (Бадиашиле, 80), Жемерсон, Панзо (Жил Диаш, 80), Хенрикс (Силла, 80), Балло-Туре (Налду, 80), Траоре (Рони Лопеш, 46), Бошилья (Головин, 46), Фабрегас (Пеле, 68), Фостер (Фалькао, 46), Мартинш (Шадли, 68).

«Сампдория»: Аудеро (Мурру, 70), Берешиньски, Колли, Оджелло, Мурильо (Феррари, 70), Прат, Экдаль, Линетти, Рамирес (Торсби, 70), Янкто (Баули, 70), Квальярелла (Бонаццоли, 70).

3 августа. Монако. Стадион «Луи II».

Желсон — главная сила «Монако»

За неделю до старта чемпионата Франции, в первом туре которого «Монако» предстоит сыграть с «Лионом», команда Леонарду Жардима провела на домашнем стадионе товарищеский матч с «Сампдорией».

Главный тренер монегасков продолжает экспериментировать с составом, просматривать молодых игроков.

Пусть и не в таких масштабах, как в первых предсезонных встречах. Тем не менее на этот раз в запасе остались Головин с Фалькао и Рони Лопеш с Шадли. Жардим дал возможность проявить себя Траоре в связке с Фабрегасом. А в нападение отправил Бошилью и 18-летнего форварда Фостера.

«Монако» начал матч по-хозяйски — в нападении. Хотя первый хороший момент представился только на 14-й минуте, когда Бошилья исполнил удар со штрафного. Помимо бразильца как обычно самым активным был Желсон Мартинш. Португалец брал игру на себя, и пытался создавать моменты для партнеров. В одном из эпизодов он откликнулся на заброс Траоре в штрафную, пробил, но Аудеро был на месте.

К середине тайма хорошую атаку удалось организовать и «Сампдории». Главная ударная мощь команды Квальярелла получил мяч у штрафной, немного продвинулся вперед и пробил. Мяч отрикошетил от защитника, и Леком спокойно его поймал.

На противоположном конце поля не успокаивался бразилец Бошилья, который, возможно, выиграет конкуренцию у Рони Лопеша. Его удар на 27-й минуте отразил Аудеро. Следом «Сампдории» попробовал забить Хенрикс. Полузащитник стартовал с середины поля, набрал скорость и был готов отправить мяч в ворота после передачи. К сожалению для игрока, мяч пролетел рядом со штангой. В концовке тайма верный шанс упустил Желсон. Фостер отобрал мяч у соперника и отдал португальцу в штрафную, тот обыграл Мурильо и в итоге пробил выше ворот. Если Фалькао все же уйдет из клуба этим летом, Желсон Мартинш точно станет новой главной звездой клуба.

Фалькао все еще хорош

На вторую половину матча «Монако» усилился Головиным, Фалькао и Лопешем. Результат не заставил себя ждать. Колумбиец уже через четыре минуты открыл счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот только сразу после гола «Монако» чуть не пропустил в свои. «Сампдорию» тот мяч немного взбодрил. Сначала Квальярелла был близок к голу, Леком уже не добирался до мяча, но ситуацию разрядили защитники, выбив его на угловой. Следом был кросс Янкто на дальнюю штангу, который так и не смог замкнуть его одноклубник.

«Монако» ответил двойным моментом. Вратарь «Сампдории» вытащил мяч после удара Фалькао, а на добивании Желсон опять не попал в створ. В последние 20 минут обе команды практически полностью сменили составы, и их игра разладилась. Итальянцы по-прежнему пытались придумать достойный ответ на гол Фалькао, но все их атаки заканчивались либо неточными или слабыми ударами. В самой концовке «Сампдории» удалось сравнять счет, однако футболисты радовались недолго. Судья определил офсайд и гол отменил. «Монако» уже во втором товарищеском матче побеждает с минимальным счетом. Ранее точно также был обыгран «Порту».

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