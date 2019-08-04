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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с Хуанфраном

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Хуанфраном.

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Соглашение с 34-летним испанцем рассчитано до декабря 2020 года.

С 2011 по 2019 год Хуанфран выступал за мадридский «Атлетико», провел за столичную команду в общей сложности 355 матчей во всех турнирах, забил шесть голов. В составе «матрасников» он дважды выиграл Лигу Европы, стал чемпионом и дважды обладателем Кубка Испании. Ранее Хуанфран защищал цвета испанских «Осасуны», «Эспаньола» и мадридского «Реала».

В активе защитника 22 матча и один гол за сборную Испании, в составе которой он стал чемпионом Европы в 2012 году.

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