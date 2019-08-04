«Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с Хуанфраном

С 2011 по 2019 год Хуанфран выступал за мадридский «Атлетико», провел за столичную команду в общей сложности 355 матчей во всех турнирах, забил шесть голов. В составе «матрасников» он дважды выиграл Лигу Европы, стал чемпионом и дважды обладателем Кубка Испании. Ранее Хуанфран защищал цвета испанских «Осасуны», «Эспаньола» и мадридского «Реала».