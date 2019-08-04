Переход Погба из «Манчестер Юнайтед» обойдётся «Реалу» в $ 327,5 млн

Сам трансфер оценивается в $ 182 млн, остальная сумма уйдёт на зарплату футболиста, которая составит как минимум $ 606,5 тыс. в неделю, или $ 31,5 млн в год. Предполагается, что в случае перехода Погба подпишет четырёхлетний контракт. Кроме этого, «Реалу» нужно будет выплатить 10 процентов от общей суммы трансфера агенту Поля Погба Мино Райоле.