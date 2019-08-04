«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
Новым капитаном английского клуба будет защитник Эшли Янг.
«Янг — новый капитан команды. Он будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить в стартовом составе», — сообщил Сульшер.
В прошлом сезоне капитаном был Антонио Валенсия, однако он покинул команду.
«Манчестер Юнайтед» победил «Милан» (2:2, 5:4 в серии пенальти) на Международном кубке чемпионов.