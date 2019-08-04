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12:20 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.

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Источник: AP 2019

Новым капитаном английского клуба будет защитник Эшли Янг.

«Янг — новый капитан команды. Он будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить в стартовом составе», — сообщил Сульшер.

В прошлом сезоне капитаном был Антонио Валенсия, однако он покинул команду.

«Манчестер Юнайтед» победил «Милан» (2:2, 5:4 в серии пенальти) на Международном кубке чемпионов.

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