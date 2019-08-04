Футбольный судья воспользовался несуществующим правилом и поставил пенальти

После спорного эпизода арбитр решил назначить пенальти в ворота «Боливара». При этом он показал жест, применяемый после обращения к системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая в чемпионате Боливии не используется. В итоге 11-метровый удар футболист «Олвэйс Рэди» не реализовал, а «Боливар» сумел забить один мяч и одержать победу с минимальным счетом.