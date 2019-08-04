БАТЭ, минское и брестское «Динамо» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ, минского и брестского «Динамо» стали четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ, минского и брестского «Динамо» стали четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Борисовчане после неудачи в квалификации Лиги чемпионов с норвежским «Русенборгом» (0:2) в домашней игре 1/8 финала кубкового турнира разгромили гостей из минского «Торпедо» со счетом 1:8.
Минское «Динамо» в овертайме сумело одолеть на своем поле футболистов «Гомеля» — 3:1.
С таким же результатом, но в основное время динамовцы Бреста победили на своей арене гостей из «Минска».
Ранее первым участником четвертьфинальной стадии стала «Ислочь», обыгравшая на выезде минский «Энергетик-БГУ» со счетом 3:2.