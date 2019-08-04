БАТЭ, минское и брестское «Динамо» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси

Борисовчане после неудачи в квалификации Лиги чемпионов с норвежским «Русенборгом» (0:2) в домашней игре 1/8 финала кубкового турнира разгромили гостей из минского «Торпедо» со счетом 1:8.

С таким же результатом, но в основное время динамовцы Бреста победили на своей арене гостей из «Минска».